Läti jalgpalli kõrgliiga klubid ja nende suurimad saavutused

Liiga koosseis

Tagasi on eelmise hooaja esikolmik: tiitlikaitsja Rīgas Futbola Skola (RFS), hõbemedali saanud FK Valmiera ja pronksitiim FK Liepāja. Samuti on stardijoonel Riga FC, Jūrmala Spartaks, BFC Daugavpils, Kekava Auda, Supernova, Tukums 2000 ja FK Metta.

Virslīga klubirekordid

Virslīga ajaloo enim tiitleid kogunud klubi on Riia Skonto 14 tiitliga, millest lausa 13 on võidetud taasiseseisvumisest saati järjest. Teisel kohal on selles arvestuses FK Ventspils kuue tiitliga. On märkimisväärne, et mõlemad klubid on praeguseks pillid kotti pannud ega osale enam Läti meistrivõistlustel.