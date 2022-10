Alla 19-aastaste noorte korvpalli MM. Millised on Leedu koondise võiduvõimalused?

Järgmisel aastal võistlevad iga kahe aasta tagant toimuvatel alla 19-aastaste noorte korvpalli maailmameistrivõistlustel maailmameistritiitli nimel taas 16 noorte korvpallimeeskonda üle maailma. Meistrivõistlusi on peetud 43 aastat ja kuni 2007. aastani peeti neid iga nelja aasta tagant. Kuidas leedulastel meistriliigas seni läinud on ja millised on Leedu koondise tulevikuväljavaated?

Leedu senised edusammud meistrivõistlustel ja hetkeseis

Statistikaliidrid, mängijad ja tulevikuväljavaated

Leedu rahvusmeeskond jäi 2021. aastal kuuendale kohale ja reitingutabelites on ta teiste maailmakoondiste liidrite seas üsna kõrgel kohal. Leedu on kolmepunktivisete protsendis Serbia järel teisel kohal, nagu ka vabavisete statistikas Jaapani järel ning efektiivsuskoefitsient paistab silma neljandal kohal.

Mängijate arvestuses kuulub Leedu koondise staar, tugev ääreründaja Ąžuolas Tubelis meistrivõistluste esiviisikusse, ta on vaheltlõigete arvult esimene ja hea topeltduubli rekordiomanik, ründaja Augustas Marčiulionis on söötude protsendilt kolmas. U19 koondises need mängijad aga enam ei mängi. Kui Leedu koondisel õnnestub pääseda järgmise aasta meistriliigasse, on võimalus, et selles mängib 2004. aastal sündinud Motiejus Krivas, kellel oli mullu hea tagasisöötude skoor.