Saksamaale siirdunud Lõpp koondiselaagrist: meid ootavad ees kõrge tasemega vastased

Võistkond on hooaega edukalt, kui tabelis on kuuest kohtumisest kirjast vaid võidud. „Olen võistkonda ilusti sisse sulanud ja esmamuljed on sellised, et tahaks võimalikult kaua välismaal pallida,“ alustas Lõpp. „Saksamaa käsipall on erinev sellest, millega ma harjunud olen. Mäng on kiirem ja jõulisem ning see mulle väga meeldib. Isiklikult tunnen, et olen selle kolme kuuga just füüsiliselt arenenud. Usun, et just seda mul vaja oligi. Meie eesmärk sel hooajal on tõusta aste kõrgemale, tugevuselt teise liigasse.“