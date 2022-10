2 × 3 võtmeküsimust Kalev/Cramo ja Pärnu Sadama eurosarja esimeste alagrupimängude eel

Kas korvialuses võitluses jäävad peale Gronigeni või Kalev/Cramo lätlased? Eesti klubi korvialused mehed on küll mängukõlbulikud, kuid seis pole kaugeltki ideaalne. Taavi Jurkatamm on hädas Achilleuse kõõlusega, Kristjan Kitsing sai möödunud nädalal Kalevite derbis põlvele puhkust, seni häid esitusi pakkunud lätlasele Mārtiņš Meiersile teeb muret puus, tema kaasmaalane Zigmars Raimo on terve, aga pole saanud sõbraks peatreener Heiko Rannula mängujoonisega.