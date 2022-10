Soome pokkerimängijad teenisid juba kümnenda WSOPi käevõru

Finaallauas küpsetas Jouhkimainen läbi nii kaheksanda koha saanud austerlase twoacealice’i kui ka kuuenda koha saanud Dennys Ramose, otsustavas heads-up-mängus alistas ta aga Brasiilia mängija EmersonSheiki.

Soome pokkerimängijad jõudsid Jouhkimaineni magusa võidu toel kõigi aegade arvestuses kokku kümne WSOPi käevõruni, olles sellega 17. riik pokkeriajaloos, kelle mängijad selle saavutuseni jõuavad. Sealjuures ei ole Soome kogusaldo paisutatud mõne üksiku väga eduka mängija poolt – ainsa soomlasena on kahe käevõruni jõudnud 2019. ja 2020. aastal kahel suurel turniiril triumfeerinud Juha Helppi, aga lisaks on käevõrud soomlastest kirjas veel ka Adnan Hacialoglul, Jens Kyllönenil, Eelis Pärssinenil, Tapio Vihakasel, Jani Vilmunenil, Samuel Vousdenil ja Ville Wahlbeckil.

Oma esimese käevõru võitnud Jouhkimainen on karjääris auhinnarahana korjanud 5,2 miljonit dollarit, millega on ta Soome läbi aegade tabelis kolmas – esikohal on Patrik Antonius, kes ei ole küll võitnud ühtegi World Series of Pokeri osavõistlust, kuid on kogunud karjääris auhinnarahana peaaegu 13,8 miljonit dollarit. Teisel kohal on Helppi, kelle karjääri koguteenistus ulatub pisut enam kui kaheksa miljoni dollarini.

Mis on WSOPi käevõru?

WSOP ehk World Series of Poker on maailma üks suuremaid pokkerisarju, mis koondab ühe mütsi alla igal aastal kümneid erinevaid pokkeriturniire, mis toimuvad ka erinevas formaadis. Kõige populaarsem neist ehk Texas Hold’em on loomulikult kõige levinum, aga võistlusi toimub ka teistes selle kasiinomängu formaatides. Kõikide World Series of Pokeri võistluste võitjale on lisaks rahalisele auhinnale ette nähtud ka WSOPi käevõru.