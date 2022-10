Soome meedia: Toyota rallimeeskonna suur saladus nägi ilmavalgust avalikkuse eest varjatuna

Toyota on oma Rally2 projekti pikalt saladuses hoidnud. Meeskond ei ole tunnistanud ega ka ümber lükanud WRC2 klassi masina ehitamist.

Tiimi tegevjuht Jari-Matti Latvala on korduvalt öelnud, et nad on projektist huvitatud, kuid lõplikku rohelist tuld pole Jaapanist tulnud.