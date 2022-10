Neuville: vihmase ilmaga on Hyundai konkurentsist väljas

Neuville`i sõnul näitas hiljutine Uus-Meremaa ralli Hyundai i20 N Rally1 masina nõrkused taas kätte.

„Peame autost rohkem täpsust leidma,“ selgitas Neuville. „Mõnikord on meil asjadele reageerimine liiga aeglane ja me peame seda muutma. See puudutab töötamist diferentsiaalide ja mõne muu valdkonnaga. Ma arvan, et me teame, mida peame tegema.“

„Kui masin saab märjaks, oleme tõesti hädas. Seda nägime Eestis: kui sadas, ei saanud me tegelikult midagi teha ja Uus-Meremaal nägime seda jälle,“ lausus belglane WRC kodulehele antud usutluses.

Kõige suuremad probleemid ilmnevad tema sõnul just märgadel kruusateedel. „Mul on mõned ideed, mida võiksime teha, kuid probleem on selles, et enne järgmist hooaega pole meil kruusateedel tõelisi testisõite,“ lisas ta.

Toyota sõitja Kalle Rovanperä on juba enne järgmise nädala Kataloonia rallit MM-tiitli võidu kindlustanud. Belglane õnnitles noort soomlast, kuid tunnistas, et Hyundai tegi tänavu Rovanperä elu liiga lihtsaks.

„Ta (Rovanperä) tegi seda, mida pidi tegema ja see oli ainult aja küsimus, millal see juhtub. Õnnitlen teda. Ta tegi head tööd, kindlustades hooaja alguses viis võitu. Kuid Hyundaid polnud siis kuskil, nii et see tegi tema elu natuke lihtsamaks,“ lausus Neuville.