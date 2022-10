BLOGI | Itaalia suurklubid AC Milan ja Juventus said Meistrite liigas kaotused, lausa viis matši päädisid viikidega

E-alagrupi suures mängus said sotid sisuliselt selgeks 18. minutil, kui Milani kaitsja Fikayo Tomori sai vastase maha rebimise eest punase kaardi ning järgnenud 11 meetri karistuslöögi saatis võrku Jorginho. 34. minutil lõi Pierre-Emerick Aubameyang Londoni satsi teise ning rohkem väravaid moepealinnas ei nähtud. Austerlaste Salzburgil oli ideaalne võimalus rebida Milanil eest nelja silmaga, ent nad leppisid võõrsil Zagrebi Dinamoga 1:1 viiki. Nii mahuvad kõik neli tiimi jätkuvalt kolme silma sisse.

Grupi teises mängus viis Tanguy Nianzou Sevilla 18. minutil juhtima, aga avapoolaja teises pooles tõi Dortmundi noor talent Jude Bellingham tabloole viigiseisu. Sealjuures on 19-aastane Bellingham saanud sel hooajal jala valgeks kõigis neljas meistrite liiga matšis. City edasipääs on nüüd kindel, ühe jalaga on järgmises ringis ka Dortmund.