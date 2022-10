Jelena Välbe andis rootslaste boikoteerimisele sapise vastuse

„Venemaa sportlaste tagasi lubamine pole okei. Kuni Venemaa on Ukrainaga sõjas, peame Venemaa suusatajad võistlustelt eemale hoidma, mitte neid tagasi kutsuma,“ sõnas tippsprinter Svahn Rootsi uudisteagentuurile TT.

Temaga nõustus ka Dahlqvist. „See on täiesti vale. Ma ei mõista, mis on venelaste tagasi lubamise mõte, samal ajal kui sõda jätkub. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks see nii peaks minema,“ rääkis kahekordne maailmameister.