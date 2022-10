Kulturist ja rammumees lõid käed: Rakveres tuleb suur võitlusspordiõhtu

Goršanov meenutab, et alustas ise poksimisega 1996. aastal ning käis paralleelselt ka jõusaalis. See aeg paelus teda aga raskuste tõstmine rohkem ning nii avastas ta enda jaoks rammumeestespordi, milles ta 2006. aastal profiliigasse pääses. Neli aastat püsis mees Eesti rammumeeste tippsportlaste seas kuniks tema karjääri lõpetas kaks järjestikust vigastust 2011. aastal. Enne seda jõudis ta tulla maailmameistrivõistlustel 6. ja 4. kohale ning samuti pääses ta teise eestlasena pärast Andrus Murumetsa Arnold Schwarzeneggri poolt korraldatavale ARNOLD CLASSIC`ule.

„Samuti meeldivad mulle alati uued väljakutsed ja enda proovilepanek. Võitlusspordi korraldus nagu iga teinegi võistlus sõltub muidugi alati sponsoritest ja toetajatest ning loomulikult eeldame ja loodame täismaja. Kui seni on minu suurim sündmus Cotsa Sport Weekend on mahutanud 500 – 600 pealtvaatajat, siis Rakveres mahutab saal umbes 2000 inimest,“ sõnab Goršanov.

Goršanov räägib, et kuna Rakveres toimuva võistluse mastaap on võrreldes tema praegu korraldatud võistlustega ligi 4-5 korda suurem, siis sellega kaasneb oht, et võidakse jääda kahjumisse. Kuna mehed ei korralda võistluseid aga puhtalt kasumi eesmärgil, vaid soovivad eelkõige pakkuda Lääne-Virumaale meeldejäävat spordisündmust ning võitlussportlastele suurejoonelist ja hästi korraldatud võistluseid, siis on nad nõus riskima.

Igapäevaselt jõusaalis treenides avastas ta enda jaoks kulturismi, kus on tänaseks võitnud Läti lahtistel meistrivõistlustel (2019) esikoha ja käesoleval aastal Portugalis MR OLYMPIAL master klassis hõbemedali.

UFNi on Goršanov korraldanud juba viis aastat ning ta tõdeb, et omajagu meeldejäävaid hetki on andnud iga võistlus. Üks erilisemaid ja tema kui korraldaja jaoks naljaga pooleks meeldejäävamaid hetki oli aga see, kui eelmisel aastal toimus matš Eesti ühe parima taipoksija Ott Remmeri ja Leedu parima Martinas Jasiunase vahel.

„Seda matši ootasin nii mina kui kõik pealtvaatajad erilise huviga. Kui esimese raundi stardi kong kõlas, ei saanud see aga kesta kauem kui 43 sekundit, sest Remmer suutis Jasiunase selle ajaga nokauteerida nii korralikult, et vastase toibumine võttis tükk aega ja matš kuulutati lõppenuks. Ühesõnaga matš, mida kõik pikisilmi ootasid, said kesta ainult mõnikümmend sekundit,“ sõnab Gert ja lisab, et ta käib võimalikult palju ka teistel võitlusspordi üritustel ja tihtilugu mitte niivõrd matši enda pärast, vaid vaatamaks korralduse poolt. „Maailma poksis olen aga kursis ainut tipp-poksijatega nagu Fury, Joshua ja teiste selliste kuulsuste matšidega. Kusjuures minu Tartu poksiklubis ripuvad ka ühed poksikindad Joshua autogrammiga!“

Kes Rakveres ringi astuvad?

Rakvere matšidest saab Gert praegu välja tuua kaks kindlat fight`i, milleks on Ott Remmel vs prantslane Jason Polydor ning Rakvere kohalik mees Sergei Makejev vs prantslane Baba Nadjombe.

„Eesti poolt on nimekirjas veel Joel Lehiste, Kärt Rebane, Marek Saar, Sander Reemet ja näiteks Sardor Islomjonov Usbekistanist. Nende paarilistega on veel läbirääkimised pooleli ja saame kinnitused loodan novembri alguseks. Siinkohal pakun välja ka kõigile võitlusklubidele, et kui teil on võistlushuvilisi, siis võite nad meile üles anda, kirjutades gert@corsagym.ee. Samuti võite kirjutada minu FB messengeri,“ loodab Gert leida lisahuvilisi võitlemaks Rakvere UFN võistlustel.