Korvpallikants Keila, Mazursi maa-ala ja teised nädala võitjad-kaotajad

Võitja: Nikolajs Mazursi maa-ala. Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas möödunud nädalal võõrsil 81:69 TalTechi/Optibeti ja 87:76 Viimsi/Sportlandi, mistap on nad kolme matši järel kaotuseta. Rünnakul on meeskonna vedur 218 cm pikkune keskmängija Tomas Pavelka, kes esimese kolme kohtumise järel kappab statistiliselt liiga esimese kuu MVP auhinna suunas.

vs Tallinna Kalev/Audentes. 12 punkti (visked platsilt 6/9), 13 lauda (neist kuus vastase korvi alt), viis blokki, +/- näitaja +4.

vs TalTech/Optibet. 19 punkti (7/10), 15 lauda (8), kolm blokki, +6.

vs Viimsi/Sportland. 18 punkti (8/10), 11 lauda (7), kolm blokki, +21.