Inglismaa kõrgliigaklubi jalgpallur peab 24-aastaselt karjääri lõpetama

Mwepule tehti Inglismaale naasmise järel testid, mille tulemustest selgus, et jalgpalluri ainus võimalus on karjäär lõpetada.

„Nende testidega jõuti järeldusele, et tema haigus on tingitud pärilikust südamehaigusest, mis on avaldunud hilisemas eas ja mida pole varem regulaarsete südameuuringute käigus ilmnenud,“ seisab Brightoni klubi pressiteates.

„Kahjuks võib tippspordiga tegelemine seda haigust süvendada, nii et Enockile on soovitatud, et tema enda turvalisuse huvides on ainus võimalus jalgpalli mängimine lõpetada.“