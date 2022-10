Ronaldo ja Messi tõugati troonilt, jalgpallis on uus palgakuningas

PSG-d esindav Mbappe teenib sel hooajal enne maksude mahaarvamist 128 miljonit dollarit (131 miljonit eurot). Sellest summast 110 miljonit dollarit on palk ja 18 miljonit reklaamilepingutest saadav raha.

Tegemist on ka esimese korraga alates 2013. aastast, kui kaks kõrgemalt tasustatud jalgpallurit ei ole Messi ja Ronaldo.

Mbappe meeskonnakaaslane Messi (35) teenib tänavu 120 miljonit, millest 65 miljonit on palgasumma. Nimekirja kolmandal kohal on 37-aastane Ronaldo (Manchester United), kelle sissetulek on 100 miljonit ja sellest palk „kõigest“ 40 miljonit.