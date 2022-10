Kaarel Kose: meeskondade vangerdused koos vihjetega enne NHLi hooaja algust

Toronto Maple Leafs: põhihooaja võitude rekord

Toronto on hea tiim ja ründes Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares ning Morgan Rielly on üks NHLi teravamaid koosseise. Kuigi Vancouverisse lasti minema Ilya Mikheyev ja Ondrej Kase Carolinasse, siis loodetakse, et asendused nagu Calle Jarnkrok ja Nicolas Aube-Kubel korvavad ning noor ja paljulubav Nick Robertson teeb terve hooaja katki minemata kaasa. Kaitse saadi eelmisel hooajal pidama tänu väga tugevale ründele ja TJ Brodie vedamisel tehtud tugevale tööle. Nii on lepingupikendused taskus Mark Giordanol ja Timothy Liljegrenil, juures on Victor Mete ja Jordie Benn ning lõpuks soostus uue lepingu sõlmima ka Rasmus Sandin. Kokkuvõttes võiks olla liiga top 10 kaitse.

Väravasuu oli eelmisel hooajal paras peavalu. Jack Campbell, kes mängis hooaja alul nagu kulda, muutus talve saabudes tolmuimejaks, hiljem selgus küll, et mees mängis murtud roidega, aga faktiks jäi, et Toronto värav oli auklik nagu šveitsi juust. Campbell on nüüd Edmontonis ja tema asemele toodi Tampast Matt Murray. 28-aastane mees on enesekindlusega viimasel ajal veidi kimpus olnud, aga panused on tehtud, et see hooaja alguseks üles leitakse ja saab hakata möllama. Kokkuvõttes on Toronto nüüd juba pikalt olnud hea tiim ja play-offidesse on jõutud kuuel järjestikkusel hooajal. Ma isegi ei kahtle, et ka seekord on Toronto peale põhihooaega platsile üles rivistatud, kuigi aastast 2004 pole suudetud esimesest ringist edasi jõuda. Kas 2022-23 hooajal suudetakse? Kõik märgid viitavad, et see on võimalik. Oleme ausad, koosseis suudaks välja panna ka lahingu Stanley karika nimel. Eelmisel korral komistati Tampa otsa, jääb näha kuidas läheb seekord.