Hull stsenaarium: Tänak Toyotasse, Breen Hyundaisse, Evans M-Sporti...

Veel aasta alguses tundus ralli lähitulevik olevat klaar: Hyundai ja Toyota jätkavad praegustes koosseisudes ning M-Sport võtab Craig Breeni kõrvale need sõitjad, kes rohkem maksavad. Paraku on seis muutunud segaseks, kui uskuda spekulatsioone ja kuulujutte, ent ka tiimidest laekuvat ametlikku infot.

Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala on intervjuudes pidevalt korranud, et jätkaks praeguste sõitjate Kalle Rovanperä, Elfyn Evansi ning autot jagavate Sébastien Ogier’ ja Esapekka Lappiga. Milles siis küsimus? Jätkake. Kuulutage see välja. Ainult et Latvala ei kuuluta, sest tema lepinguid ei sõlmi ja järelikult on kuskil kõrgemal pool tekkinud mingi lühis.