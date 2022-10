Kultuuriminister: Rally Estonia on taas MM-sarja etapp, riik annab 1,5 miljonit

„Võimalus korraldada taas Rally Estonia autoralli maailmameistrivõistluste etappi on suur tunnustus korraldusmeeskonna tööle ning lisaks rallisõpradele hea uudis kogu Eestile. On uhke tunne, et konkureerivate korraldajariikide seast otsustati just Eesti kasuks. Rallietapp toob Lõuna-Eestisse kümneid tuhandeid turiste, tõstab meie tuntust maailmas ning on positiivse mõjuga majandusele,“ sõnas Piret Hartman Delfile ja Eesti Päevalehele.