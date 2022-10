Rootsi suusatähed on valmis MM-i boikoteerima

„Mina oleksin selleks kohe valmis. Nende sportlaste tagasi lubamine pole okei. Kuni Venemaa on Ukrainaga sõjas, peame Venemaa suusatajad võistlustelt eemale hoidma, mitte neid tagasi kutsuma,“ viitas Svahn rahvusvahelise suusaliidu FIS-i peasekretäri Michael Vioni septembrikuisele avaldusele, et venelaste ja valgevenelaste naasmine näib üha reaalsem.

„Sport peaks võtma kindla positsiooni. Kahjuks on sport ja poliitika omavahel seotud,“ sõnas Svahn.

„See on täiesti vale. Ma ei mõista, mis on venelaste tagasi lubamise mõte, samal ajal kui sõda jätkub. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks see nii peaks minema,“ rääkis ta.