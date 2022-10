Eesti judokad alustavad täna võistlemist MM-il

Eesti Judoliidu president Kaido Kaljulaid sõnas, et Eesti sportlased on võistluseks hästi ettevalmistunud. „Sportliku ja füüsilise vormi kõrval on judos sama oluline ka mentaalne pool ning minu hinnangul on meie sportlased valmis, et näidata tugevat tulemust. Viimastel rahvusvahelistel võistlusel ja MK-etappidel on meie judokad näidanud tugevat vormi ja raudseid närve ka kõige pingelisemates kohtumistes. Soovin meie sportlastele edu,“ ütles Kaljulaid pressiteate vahendusel.



Klen-Kristofer Kaljulaid ja Mattias Kuusik võistlevad kehakaalus kuni 90 kilo ning mõlemad sportlased astuvad võistlustulle esmaspäeval, 10. oktoobril. Kaljulaidi esimese ringi vastaseks on loosi tahtel tugev Kõrgõzstani judoka Erlan Sherov, kes hoiab maailma edetabelis 11. kohta. Kaljulaid asub maailma edetabelis 55. positsioonil.



Kuusik asub maailma edetabelis 56. kohal ja kohtub esimeses ringis Liibanoni judoka Caramnob Sagaipoviga, kellel on ette näidata maailma edetabeli 74. koht.



Minaškin astub tatamile teisipäeval, 11. oktoobril ning tema esimeseks vastaseks on Horvaatia judoka Zlatko Kumric, kes asub maailma edetabelis 26. positsioonil. Minaškin võistleb kehakaalus kuni 100 kilo ning hoiab maailma edetabelis 51. kohta.



Kokku võistleb MM-il 571 sportlast üle maailma.



Võistluse tulemusi saab jälgida siit: https://live.ijf.org/wc_sen2022/live_video