Flora meistriks tüürinud Jürgen Henn: olime väga stabiilsed ja teeme õiget tööd

Flora alistas täna võõrsil 7:1 Pärnu Vapruse ning krooniti viis vooru enne Premium liiga hooaja lõppu Eesti meistriks. Jürgen Henn andis pärast kohtumist antud intervjuus mõista, et tegelikult oleks ta sel hooajal oodanud konkurentidelt suuremat vastupanu.

„Pealtnäha võib tunduda, et tiitel tuli lihtsalt, aga tegelikult on selle taga väga palju tööd. Suutsime eelmisel aastal lahkunud mängijad väga kenasti asendada. Põhitegijate asemele ei tulnud meil võibolla otseseid tugevdusi ning samas ei jäänud ka ükski konkurent nõrgemaks. Kõike seda arvesse võttes oleme teinud väga tugeva aasta,“ rääkis Henn pärast kohtumist ERR-ile antud intervuus.

Võrreldes eelmise hooajaga, kus Floral tuli koduses liigas FCI Levadia paremust tunnistada, suudeti Henni sõnul just peas asjad paremini korras hoida: „Selle üle on hea meel, et meeskonnal ei kadunud siht või eesmärk kordagi silme eest ära. Eelmisel aastal see mõned korrad juhtus. Olime tänavusel hooajal väga stabiilsed.“

Flora pole nüüd Premium liigas kaotanud juba 46 mängu järjest. Kaotusteta seeria ulatub tagasi eelmise aasta 29. augustisse. Viimase kaotuse sai Flora mullu 14. augustil võõrsil FC Kuressaarelt. Henni hinnangul annab see aimu, et klubis on juba pikema aja vältel väga head tööd tehtud.

„Vaadates ka eelmist aastat, siis oleme väga vähe mänge kaotanud. See näitab meie stabiilsust ja seda, et teeme õiget tööd. Asjad õnnestuvad ja selle eest suured tänud nii meeskonnale kui ka kõigile klubi töötajatele. Nad on kõik väga palju panustanud, et me näiliselt lihtsalt, viis vooru enne lõppu, selle tiitli võitsime,“ lausus Flora juhendaja.