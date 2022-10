VIDEO | Sõitjad on Jaapani GP korraldajate peale maruvihased: oleksime võinud surma saada!

„Me kaotasime kaheksa aastat tagasi Jules'i sarnases olukorras, kus kraana oli raja ääres kruusal. Ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et kaheksa aastat hiljem tuleb meil jälle kraanat näha. Ja seda mitte kruusa peal, vaid otse rajal. Sellega ei austata nii Jules'i, tema vanemaid ja lähedasi kui ka meid kõiki,“ vahendab Autosport Gasly sõnu.

Oma pahameelest ei teinud saladust ka Lando Norris (McLaren). „Kuidas sai selline asi üldse juhtuda!? Me kaotasime aastaid tagasi sarnases olukorras inimelu ja nüüd hakkame oma eluga riskima, eriti sellistes tingimustes. Me tahame võistelda, aga see on lubamatu,“ võttis Norris Twitteris sõna.