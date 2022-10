VIDEO | Thomas Häberli: oleks võinud palju hullemini minna

„Oleks võinud minna palju hullemini, kui vaadata, millised tulid B ja C-alagrupid. Aga oleks ka saanud paremini, pidades silmas H-gruppi. Üldiselt on täiesti okei grupp. Mulle väga meeldib, et me saime Rootsi. Belgiaga me alles mängisime... Austria, ma leian, on teisest tugevusgrupist teatud moel inimlik vastane,“ rääkis Häberli telefonivestluses Eesti ajakirjanikele.