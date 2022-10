VIDEO | NBA klubi tähtmängija sõitis trennis tiimikaaslasele molli

ESPN-i andmetel klubi menetleb juhtumit, ent rusikakangelane eeldatavasti ei teeni suuremat karistust ja hooaja algus tal vahele ei jää. „Sellised asjad juhtuvad,“ ütles Warriorsi mänedžer Bob Myers. „See ei meeldi kellelegi, me ei saa juhtunut tagasi võtta, aga selliseid asju juhtub. Draymond vabandas meeskonna ees, Jordan oli samas ruumis. Mis puudutab mängukeelu, trahve ja karistusi, siis me tegeleme nendega klubisiseselt.“

Myers lisas, et tiimiga neli tiitlit võitnud Green on varemgi olnud trennides tuline, aga asjad pole kunagi läinud nii kaugele. Samas leidis klubijuht, et säärane intensiivsus võib olla hoopis hea märk ning juhtum unustatakse kiiresti. Ka meeskonna peatreener Steve Kerr tõdes, et ta on pika karjääri jooksul näinud kümneid ja kümneid kaklusi, mistap ei tasu juhtunut liialt suureks puhuda.