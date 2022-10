Odaviskaja Magnus Kirt jätab suurte areenidega hüvasti: ma pole lõpetanud, aga olen ristteel

Kirdi sõnul ei saa enam unistada, et ta veel kunagi Eesti rekordi toonud viskeid korrata suudab. „Vaadates praeguseid kaari, siis ma olen natuke skeptiline. Mõeldes isiklikele rekorditele, võib-olla see aeg on möödas,“ rääkis Kirt saates „Hommik Anuga“ .

Uuele hooajale läheb Kirt enda sõnul siiski vastu odaviskajana. „Enda silmis küll, ilma toetajateta ja ilma olümpiakomiteeta, aga lihtsalt enda jaoks. Selles mõttes natuke vabamas vormis, et meil on noored sportlased ka grupis, keda tuleb natuke tagant utsitada ja pakkuda neile trennis konkurentsi, anda võib-olla enda kogemusi edasi ja siis lihtsalt vaadata jooksvalt, kuhu ma ise sellega välja jõuan,“ lisas odaviskaja.

90-meetri mehe sõnul tähendab see, et ta ei mõtle rahvusvahelistele tiitlivõistlustele. „Mul on enda väiksed eesmärgid, mida ma tahaks saavutada. Oleneb ka, kuidas tervis lubab harjutada,“ rääkis Kirt. „Ma ei ütle praegu, et ma olen lõpetanud sportlane või lõpetama hakkav sportlane, aga olen ristteel.“