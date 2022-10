TÄNA DELFI TV-s | Viimsi võõrustab täiseduga jätkavat Tartut

Tartu Abitreener Olari Naritsa sõnul on selle nädala vastased Viimsi ja TalTech sarnased võistkonnad. „Viimsi on suhteliselt noor, aga põhituumiku osas väga korraliku meistriliiga kogemusega võistkond. Nad tahavad mängida kiiret ja agressiivset korvpalli. Mõnes mõttes sarnane TalTechiga, et heal viskepäeval võivad nad tekitada palju peavalu. Meie ülesanne on oma mäng peale suruda ja mängu rütmi üle kontroll saada, et kaasa ei hakkaks jooksma. Usume, et meeskond on kolmapäevasest mängust taastunud ja oleme valmis Viimsi vastu oma võiduseeriat pikendama,“ sõnas Narits.