Kangert katkestas karjääri viimase sõidu: ma ei tahtnud jääda lõpuprotokolli reale, kus kaotust võitjale on +25 minutit

Kangert loodab saada aru, et profiratturi karjäär on läbi. „Aga see teadmine jõuab minuni teatud aja jooksul, nädala, kuu, aasta pärast... Muutus on liiga suur, et öelda, milline mu elu siitmaalt olema hakkab. Trennitegemist paraku kohe lõpetada ei saa, sest pärast 20+ aastat tugevaid rattatreeninguid oleks see ilmselt kas just fataalne, aga ohtlik igatahes,“ tõdes Kangert.