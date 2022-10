DELFI VIDEO | Heiko Rannula: vahetuste järel hakkab meie mäng väga kõikuma

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula tunnistas, et mängugraafik on nii tihe, et korralikke treeninguid väga teha ei saa.

„Positiivne on see, et mingi viisikuga mängime stabiilselt. Aga natuke vahetame ja asi hakkab kohe kõikuma. Ja ka mentaalne pool, kui saame vahe sisse, tuleb vabanemine ja täielik katastroof. Just mängujuhtide poole pealt. Natuke paanikat on liiga palju,“ sõnas Rannula.