Suusahüpete olümpiavõitja avaldas omapärase nipi, kuidas kehakaalu kontrolli all hoida

„Ma söön, mida tahan. Põhimõtteliselt pole ühtegi asja, mida ma väldiksin. Mulle meeldib süüa ja paastumine on minu jaoks võimatu,“ ütles Kobayashi sakslaste Bildile. Ta lisas, et tema lemmiktoitudeks on traditsioonilised Jaapani road nagu näiteks Rameni supp.

„Jaapani toit on kõige maitsvam, seega kaalun kodus olles üle 60 kilo. Samas on Euroopas vähem toite, mis mulle meeldivad. Kaalu langetan ja toitumist tasakaalustan just nii, et olen Euroopas,“ sõnas 173-sentimeetrine jaapanlane.