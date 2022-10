Rootsi laskesuusataja jäi vahele dopingu kasutamisega

Rootsi ajalehele Expressen saadetud tekstisõnumis teatas Olsson, et positiivne proov oli tema jaoks suureks üllatuseks. “Minu eesmärk on võistelda laskesuusatamises riiklikul tasemel ja sellest lõbu tunda. Ma ei tea, kuidas dopinguaine mu kehasse sattus, see tundub kohutav. Ma ei ole kunagi kavatsenud keelatud ainet kasutada. Mul on juhtunu pärast äärmiselt kahju,“ kirjutas ta.