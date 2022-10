VAATA JA KUULA | Kas Pärnu on mänguliselt nii sõlmes, et FC Porto võiks tulla eurokohtumisele jalgpallimeeskonnaga?

Alustuseks hekseldatakse (mitte ei menetleta) läbi Euroliiga esimene voor, mis pakkus Eesti korvpallipublikule väärt elamuse. Maik-Kalev Kotsar tegi Baskonia eest niivõrd särava debüüdi, et tunnistati mängu parimaks ja perfomance index reitingu järgi oli tema esitus väärt vooru MVP tiitlit. Kas keegi on debüütmängus MVP tiitlit varem saanud!? Räägime Leedu treeneritest, rahadest, liiga ees seisvatest väljakutsetest ja jõuame jutuga sinna, et õhku tõuseb küsimus, kes on PAF Eesti-Läti liigas eestlastest kõige kõrgema palgaga mängija? Kes teab, võib julgelt vihjata või lihtsalt omapoolse pakkumise teha e-maili aadressile: pihtaspohjas@delfi.ee .

Pärnu Sadam ja Kalev/Cramo alustavad eeloleval kolmapäeval eurosarjas alagrupimänge, Pärnu võõrustab FC Portot ja Cramo hollandlaste Gröningeni. Viskasime õhku küsimuse: „Kumb Eesti klubidest jõuab eurosarjas kaugemale?“ Mängige kaasa, vastata on aega 18. oktoobrini. Kirjapaunaks ikka pihtaspohjas@delfi.ee . Auhind on vägev, kes vaatab või kuulab saadet, saab teada.

Jõudes Liepaja üllatusvõitude juurde tõusevad ülesse murenoodid. Puhtalt lätlastest koosnev meeskond tuleb ja võidab Kalev/Cramot, kus mängib 4-5 välismaalast. Kas me oleme mingis mõttes oma tegemistega ikkagi ummikus? Piltlikult, tulevad mingid x-lätlased ja võidavad. Samas, võib-olla me ei ürita piisavalt, et ehitada ainult eestlaste baasil meeskond või meeskondi. Äkki see on ikkagi võimalik, sarnaselt lõunanaabritele? Ja võib-olla osad klubid peakski keskenduma Eesti korvpalli arendamisele, mitte niivõrd tulemusele. Aga, kes selle kinni maksab? Kes lätlastel maksab või neil lihtsalt ei olegi raha ja omadega mängimine on sundkäik?