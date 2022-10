Eesti käsipallur Markus Viitkar eesootavast valikturniirist: meie jaoks tulevad väga rasked matšid

Eelmisel hooajal esimest korda välismaale siirdunud Viitkar, tegi sügisel veel sammu edasi kui liikus Soome meistrisarjast Rootsi esiliigasse, HIF Karlskronasse. „Esmasmuljed on head, sulandusin võistkonda kiiresti sisse, treeningtingimused on esmajärgulised ning kõik asjad on käe-jala juures. Klubi juures töötab palju abivalmis inimese, kes on mulle palju abi pakkunud,“ rääkis joonemängija.