Eesti kurlingupaar alustas Šveitsis toimuvat MK-etappi kahe võiduga

Eesti kurlingumängija Harri Lill tõi välja, et tegemist on tugevaima segapaariskurlingu turniiriga Euroopas, kus tänavu võistleb 16 võistkonda. „Häid tiime on turniiril väga palju, ka Rootsi kurlingupaar mängis eile õhtul väga head kurlingut. Turniir on ka füüsiliselt korralik väljakutse. Esimesel päeval oli meil kolm mängu, täna tuleb mängida erinevalt tulemusest kas kolm või neli mängu,“ kommenteeris Lill.