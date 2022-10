OTSE DELFI TV-s | Kalev/Audentes andis avapoolajal Kalev/Cramole korraliku lahingu

Kodumeeskonna peatreeneri Rauno Pehka mängueelsed mõtted: „Kalev Cramo meeskond on positsioonidest lähtuvalt hästi komplekteeritud, neil on nii kogemust, kui ka nooremaid mängijaid, kes on oma mängijakarjääri alguses. Meie noormängijatel, kellel vanust 17-18. eluaastat, võtab kohanemine kindlasti aega, aga positiivseid muutusi on protsessis juba tunda. Töö käib ning igapäevaselt lihvime omavahelist mõistmist ja koostööd. Loodetavasti saame lähiajal lisajõudu juurde.“