VIDEO | Poolas head minekut näidanud Jõesaar sai tõsiselt vigastada

Jõesaare koduklubi Wloclaweki Anwil pidi Poola kõrgliigas tunnistama Wroclawi Slaski 75:73 paremust. Eestlase jaoks sai kohtumine paraku enneaegse lõpu, sest teisel poolajal vigastas ta lauavõitlusesse minnes oma jalga sedavõrd tõsiselt, et omal jalal enam väljakult lahkuda ei suutnud.

Jõesaare vigastuse tõsidusest annab aimu ka Anwili peatreeneri Przemysław Frasunkiewicz'i mängujärgne kommentaar, milles poolakas andis mõista, et ääremängija kohale otsitakse mängijateturul asendust. „Kui Jõesaare vigastus osutub nii tõsiseks nagu see välja nägi, siis oleme hädas. Võimalik, et peame oma plaanid uue pilguga üle vaatama,“ vahendab SuperBasket Frasunkiewicz'i sõnu.