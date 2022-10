M-Sport tahab Breenist vabaneda. „Rallisport on vahel julm“

„See spordiala on vahel tõesti julm ja kergesti võib sattuda nõiaringi. Annan alati endast parima. Vaevalt leidub hoolduspargis mõni sõitja, kes ei annaks edu nimel endast kõike,“ sõnas Breen Belfasti Telegraphile.

Breenil on jäänud sel aastal kaks rallit, et M-Spordile on väärtust tõestada. „Ma tean, mida ma tahan. Meeskonnal on oma eesmärgid ja minul omad,“ lisas Breen.