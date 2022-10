Thomas Häberli rumeenlaste karmist süüdistusest: klubilt ei tulnud enne koondiseakent meditsiinilist teavet ega piiranguid

Thomas Häberli nägemus on teistsugune. „Töötame professionaalidena, mis muuhulgas tähendab, et oleme pidevalt kõigi mängijatega suhtluses ja räägime ka tervislikust seisundist. Lisaks on meie rutiini osa see, et kontrollime mängijate tervislikku seisundit, kui nad saabuvad koondise juurde, on meiega ja ka enne klubide juurde tagasi minekut. FSCB klubilt ei tulnud enne koondiseakent meditsiinilist teavet ega piiranguid,“ selgitas 48-aastane šveitslane Delfi palvel olukorda.