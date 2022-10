TÄNA DELFI TV-s | Saku I ja II Liiga pakuvad lahinguid igale maitsele

Delfi TV vahendusel on täna võimalik elada kaasa kuuele kohtumisele Saku liigades. Saku II Liiga esimeses kohtumistes võtavad omavahel mõõtu Rae Spordikool ja TalTech BS/Fenster/TSK, teises mängus lähevad vastakuti KK Hito/BC Karjamaa ja Rock Tartu Terminal. Saku I Liigas toome teieni neli kohtumist: SK Nord/Cramo vs Audentese Spordigümnaasium, Paide Viking Window vs TSA Kalev, Rae Koss/Hansaviimistlus vs Tere Kadrina Karud ning Eesti Maaülikool/Skarcon vs Tartu Ülikool/Estiko. Otseülekandeid näevad Delfi kogupaketi tellijad.