Laskesuusakuninganna hooaja ettevalmituse nurjas vöötohatis

„Suvi oli väga raske, sest treeningud ei toonud väga häid tulemusi ja ma ei saanudki aru, et miks. Lisaks sain sügise alguses vöötohatise,“ rääkis 31-aastane sportlane Norra rahvusringhäälingule. Vöötohatis on nakkushaigus, mis põhjustab sügelust, lööbeid ja põletavat valu. „Olen nüüd paar nädalat täielikult puhanud ja tagasi alguses. Seis pole siiani hea, vaid pean liikuma väikeste sammudega edasi.“

„Praegu oleks võitmine suur boonus, sest sooviksin olla paremas vormis. Kuid õnneks on lume tulekuni veel piisavalt aega,“ jätkas Röiseland, kes paneb kaardid veebruaris Oberhofis toimuvale MM-ile, kus ta soovib teha sakslannadele säru. „Mind ajendas vastu pidama see, et Sverre on Saksamaa naiskonna treener ja MM toimub nende kodus. Tahan seal olla neile kõva konkurent.“