FCSB spordidirektori karm süüdistus: Eesti koondise peatreener ei kuulanud meid ja mängitas vigastatud Joonas Tamme

„Alustaksin sellest, et meil oli probleeme. Tamm ei pidanud mängima juba eelmises liigamängus [FSCB alistas pühapäeval Argese 3:2 – E. K.), aga meil polnud kedagi tema asemel platsile panna,“ rääkis portaalile Orangemedia Stoica, kes pani puid alla ka meie rahvusmeeskonda juhendavale Thomas Häberlile.

„Kui tal tekkisid probleemid, siis Eesti koondise peatreener ei kuulanud meid. Palusime, et Tamm ei mängiks teises kohtumises [San Marinoga], et ta saaks oma tõsise terviseprobleemiga tegeleda. Arusaadavalt pole ta praegu heas seisus,“ vaatas rumeenlane tagasi viimasele koondiseaknale, kus Eesti kindlustas kolme mängu järel rahvuste liiga D-divisjonist edasipääsu, ent Tamm rassis ka neljandas matšis San Marinoga 90 minutit.

FCSB hooaja algus pole kuigi särav. Konverentsiliigas on neil peale kolme vooru üks punkt. Veel hullem on seis aga koduliigas, sest Rumeenia suurklubi on kümnest matšist võidnud vaid kaks ja hoiab 11 silmaga 13. kohta.