OTSE DELFI TV-s | Rapla kaotas Eesti-Läti liiga suurüllatajale Liepajale avapoolaja

Liepaja ridades lippavad platsile ka endise Rapla mängijad Arnolds Helmanis ja Ricards Daniels Vanags, kes Kalev/Cramo vastu olid lätlaste vastavalt paremuselt teine ja kolmas punktitooja. Rapla meeskonna mänedžeri Jaak Karbi sõnul on hooaja esimene kodumäng eriline ning on oodata üllatusi. „Hooaja esimene kodumäng Raplas on olnud alati eriline. Õhus olevat ootusärevust tunnevad siin nii pikalt mänginud mehed kui ka uued treenerid ja mängijad, kelle jaoks see on olnud üldse esimene mäng Raplas,“ ütles ta.