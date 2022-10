Madis Mihkels tegi Itaalias ühe karjääri parema etteaste

Võitja Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) teatas kohe pärast finišit: „See on minu esimene võit kolme aasta jooksul, nii et olen selgelt väga õnnelik. Täna hommikust saati olin optimistlik, sest tundsin, et mul on hea jalg. Viimastel võistlustel olen ka tugev olnud. Olin viimases kurvis üsna taga, kuid viimasel sirgel suutsin end tagasi saada, „ võttis Cortina sõidu kokku.