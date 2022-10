Maailma rikkaim kergejõustiklane hoiab raha pangakontol ja elab ühiselamus

Briti meedia teatel kasseerib 37-aastane Kipchoge ühe võidu eest keskmiselt kolm miljonit eurot.

„Võid auhinnaraha korrutada kahega, et saada kokku karjääri jooksul sponsoritelt saadud brutosumma. Ta on koos Rafael Nadali ja mõne korvpalluriga Nike'i sportlane number üks. Nii Nike kui Adidas on viimastel aastatel palju investeerinud maratonidesse ja muudesse tänavajooksudesse,“ ütles Iltalehti kergejõustikuekspert Arto Bryggare.

„Kipchogel on ainulaadne hapnikutarbimine. Lisaks on mees väga elastne. Ta pole vanusega kaotanud olulist omadust: tema jooksusamm on muljetavaldav,“ lisas Bryggare.

Kipchoge on öelnud, et paneb oma sissetulekud pangakontole, sest tahab seda kasutada alles pärast karjääri lõppu. Ta elab kodumaal Eldoreti linna lähedal Kaptagati mägikülas ühiselamus koos paari teise jooksjaga. Tema naine ja kolm last elavad Eldoretis.

Kipchoge eelistab peamiselt taimetoitu, sööb eeskätt riisi, ube, hirssi ja mune. Liha on tema menüüs keskmiselt vaid korda nädalas, sest seda on raske seedida.

Kipchoge nimele kuuluv maailmarekord on 2:01.09 - joostud hiljuti Berliini maratonil - ning kõigi aegade edetabelis on ta jooksnud viiest kiiremast ajast neli.