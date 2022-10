Vehklemisliidu juhatus arutas Novosjolovi musta kaardi juhtumit

„Karistuse teemat juhatus ei arutanud, see tuleneb reeglitest ja sinna juhatus ei sekku. Ka karistuse karmistamist ei arutatud. Kuulasime Nikolai selgituse ära, et vältida edaspidi selliste juhtumite kordumist,“ rääkis Paalberg.

„Mida juhatus küll otsustas, et astutakse mõned sammud. Üks asi on treenerite koolitus. Treeneritel muutub kvalifikatsiooni saamiseks kohustuslikuks turvalise spordikeskkonna loomise koolitusel osalemine. See ei ole iseenesest midagi unikaalset. Teeme koolitusi koostöös Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutusega,“ sõnas Paalberg.

Peasekretäri sõnul möödus koosolek konstruktiivselt ning kõik said oma arvamust avaldada. „Meie eesmärk on ikkagi selline, et võistlustel oleks hea keskkond, et me kõik õpiks paremini käituma. Kuna Eestis oli tegemist esimese musta kaardi juhtumiga, olime me kõik uues olukorras. Koosolek oli väga konstruktiivne,“ lisas Paalberg.