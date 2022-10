Miks on tänavakorvpall niivõrd populaarne Lätis?

3x3 korvpall on üsna uus spordiala ja üritab endiselt kogu maailmas populaarsust koguda. Lätis on see aga olnud populaarne juba pikka aega, isegi enne Tokyo olümpiamänge, kus lätlased suutsid kuldmedalid võita. Mis on 3x3 korvpall (Eestis nimetatakse seda sageli tänavakorvpalliks, Lätis on see tuntud kui 3x3 basketbols) ja miks on see Lätis nii populaarne? Ja millised on selle tulevikuväljavaated globaalsel areenil?