Paul Aron jätkab karjääri vormel-3 sarjas: lähen MM-tiitlit jahtima

Prema Racingu tiimijuht Rene Rosin avaldas rahulolu, et nende koostöö andeka eestlasega jätkub. „Oleme kogu aeg olnud teadlikud tema võidupotentsiaalist ja arvame, et ta jätkab muljetavaldavate sõitude tegemist ka tulevikus, isegi väga konkurentsitihedas ja väljakutseid pakkuvas sarjas nagu vormel-3. Järgmine aasta tuleb õppimise aasta, kuid me oleme kindlad, et meil avaneb palju võimalusi kõrgete kohtade nimel heitlemiseks,“ kommenteeris Rosin.

Aron tänas meeskonda usalduse eest ja lubas kohe kõrgeid kohti püüdma hakata. „Olen väga õnnelik, elevil ja tänulik, et saan 2023. aastal FIA vormel-3 meistrivõistlustel võistelda sellise meeskonna eest nagu Prema. Nad on end tõestanud aastast aastasse, näidates kolme autoga suurepärast kiirust. Mul on hea meel veeta järgmine aasta nendega ja ma tunnen, et nad annavad mulle parima võimaliku paketi, et proovida võita meistritiitlit. Ootan suure elavusega, et teada saada, mida me suudame järgmisel aastal saavutada,“ sõnas Aron tiimi pressiteate vahendusel.