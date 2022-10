Korvpalliklubi Rytas: millistele mängijatele tasub tähelepanu pöörata?

Uued mängijad

Todd Withers

Üks neist uustulnukatest on Ameerika profikorvpallur Todd Withers. See pikka kasvu ja sportlik leegionär, keda eristavad tema erilised füüsilised omadused, mängib pealinna klubis ääremängija positsioonil. Rytase spordidirektor Donatas Zavackas rõõmustab, et meeskonnas on see atleetlik ja füüsiline mängija, kellel on Euroopa tasemel kogemused ja kes suudab mängida mitmel positsioonil.

Tomas Lekūnas

Kuigi Vilniuse Rytas on Todd Withersiga juba käed löönud, on ameeriklase saabumine meeskonda perekondlike asjaolude tõttu edasi lükatud, mistõttu on klubi sõlminud lühiajalise lepingu Tomas Lekūnasega. Ta on motiveeritud korvpallur, kellel on Leedus palju kogemusi ja kes mängib riigi klubides alates 2013. aastast. Ta hakkab mängima pealinnaklubis ääremängija positsioonil, on 29-aastane ja 197 cm pikk. Vilniuse klubil on võimalus pikendada temaga lepingut hooaja lõpuni.

Benedek Varadi

Teine Vilniuse klubiga liitunud võõrleegionär on mängujuht Benedek Varadi. See võitluslik korvpallur on sündinud Ungaris ja mängis eelmised kümme aastat kodulinnas Falco KC ridades.

Margiris Normantas

Pärast intensiivset komplekteerimisperioodi mängib nüüd Rytase meeskonnas seitse Leedu korvpallurit ja viis võõrleegionäri. Koos meeskonnaga 29. hooaja meistriks tulnud viskav tagamängija ja ründemängija Margiris Normantas jätkab LKL-i uuel hooajal mängimist Vilniuse Rytases. Normantas on kuulus oma läbimurrete, kõrge trajektooriga viske ja suurepärase kaitsetöö poolest, mida ta suudab näidata vastaste lühikeste mängijate vastu.

Rytas ootab põnevusega nende esiletõusu

Gytis Masiulis

Selle aasta juulis sõlmis Rytas kaheaastase lepingu 24-aastase ja 207 cm pikkuse suure ääre Gytis Masiulisega. Andekas korvpallur võitis Leedu juunioride (alla 18-aastaste) koondisega EM-finaalturniiril hõbe- ja pronksmedali.

Benedek Varadis