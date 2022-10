Läti kuulsamad sportlased

Naiste esiduo Tīna Graudiņa - Anastasija Kravčenoka on viimastel aastatel kogenud kiiret populaarsuse kasvu. Nad on kahekordsed Euroopa meistrid – aastatel 2019 ja 2022. Samamoodi suutsid nad Tokyo olümpial jõuda medalimängudeni, kuid sarnaselt Läti meestega jäi nende saagiks neljas koht.

Mairis Briedis

Tundub, et lätlane tekitas enda ümber kõige suurema kära, kui püüdis tõmmata kuulsa youtuberi Jake Pauli tähelepanu, kes on võtnud ette poksikarjääri. Briedis üritas teda erinevatel viisidel kaklema kutsuda, kuid vastust ei tulnud.

Muu

Skeletonisõitja Martins Dukursi õnnestumistest ja nende globaalsest tähendusest räägitakse palju. Ta on 11-kordne MK-sarja võitja ja seal poodiumile jõudnud kokku 90 korda. Tal on 12 Euroopa meistritiitlit ja üks hõbemedal, kaks olümpiahõbedat ja kuus maailmameistrikulda.

Samas tuleb välja tuua, et maailmas tegelevad selle alaga profitasemel vaid 15 riiki. Kuid üht ei saa salata – Dukurs on ühemõtteliselt selle spordiala läbi aegade parim esindaja ja tema rekordeid ei kirjutata tõenäoliselt niipea üle. Dukursi suurimaks kahetsuseks on kindlasti see, et medalite täiskomplektist on puudu olümpiamängude kuld. Paraku ei saagi ta seda kunagi kätte, kuna Dukurs teatas hiljuti oma karjääri lõpetamisest.