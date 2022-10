AMETLIK | Tarmo Kink ei jätka Levadia spordidirektorina

Täna 37-aastaseks saav Kink kommenteeris ise oma otsust nii: „Tundsin, et minu ja juhtkonna vaated ei ühtinud ja nii on raske ühiselt edasi minna. Meeskonnale ja klubile soovin sellegipoolest tulevikuks edu! Siia jääb veel kõvasti kihvti kutte ja loodan, et neil läheb hästi.“



Kink ühines Levadia taustajõududega 2020. aasta lõpul, töötades esmalt abitreenerina. Mullu augustis asus ta ametisse klubi spordidirektorina.



„Tulin klubisse kaks aastat tagasi ja ütleksin, et esimesed poolteist aastat oli puhas nauding. Ehitasime meeskonna üles ja võitsime nii karika, liiga kui Superkarika. Viimased kuud olid paraku juba raskemad, aga see on spordi osa ja tahan siiski klubi selle perioodi eest tänada!“ lisas Kink lõpetuseks.