Jäähoki MM 2023 Soomes – piletid, meeskonnad, hinnad ja kõik, mida pead teadma

See täidab kõik täiusliku spordisündmuse kriteeriumid – see on tempokas, dünaamiline, mitmekülgne ja selle mõistmiseks on üsna lihtsad reeglid. Hokimatšid, olenemata mastaabist, on alati suurepärane show. Ükskõik, kas vaatad maailmakuulsat NHL-i või naudid Euroopa liigasid – sellesse mängu on lihtne armuda.

Iga kauaaegne hokifänn ütleb, et nii nagu jalgpalliski, pole ka hokis ükski tavapärane matš võrreldav maailmameistrivõistluste vaatamisega. Seal pole enam mängus meeskonna uhkus, vaid uhkus kogu riigi hokipärandi üle. Nii et olenemata sellest, kas see on sinu jaoks mitmekümnes või päris esimene jäähoki MM, leiad siit kõik, mida pead eelseisva sündmuse kohta teadma – asukoha, hinnad ja mängivad meeskonnad.

Asukoht ja areenid

Pärast seda, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee võttis Venemaalt eelseisva MM-i korraldajamaa privileegid, said Soome ja Läti mõlemad võimaluse üritust korraldada. MM 2023 toimub korraga nii Soomes Tamperes kui ka Lätis Riia areenil.

See on suurepärane uudis igale Eesti hokifännile, kuna mõlemad riigid on vaid lühikese sõidu või lennu kaugusel ja see on ainulaadne võimalus külastada maailmatasemel üritust oma koduuksel.

Soome on armastuse poolest jäähoki vastu ammu tuntud ja võõrustab aastal 2023 MM-i Tamperes Nokia Arenal (kus toimus MM 2022). Ürituse Läti etapi võõrustajaks on Riga Arena.

Turniiri kuupäevad, meeskonnad ja ajakava

Järgmised jäähoki maailmameistrivõistlused mängitakse 16 päeva jooksul ja toimuvad 12.–28. mail 2023. Turniiri kavas on A- ja B-grupp, kummaski kaheksa võistkonda. A-alagrupi mängud toimuvad Soomes, B-grupi mängud aga Lätis. A-grupp tõotab tulla väga põnev, seal mängivad Soome, USA ja Rootsi. Veerandfinaalid toimuvad 25. mail ja finaal 28. mail.

Kas seekord võidab ka Soome?