VIDEO | Kaljult vettehüpete maailmameister tegi seda ühes maailma kuulsaimas paigas helikopteri pealt!

31-aastane Rhiannan Iffland on Austraalia vettehüppaja, kaljult hüpete maailmameister aastast 2017 ja 2019. Sydneys ees ootava Red Bull Cliff Diving maailmakarikasarja (Iffland on selle viiekordne tšempion) osavõistluse eel täitis naine oma kauaaegse unistuse hüpata vette helikopteri pealt Sydney ooperimaja taustal ehk Sydney sadamas.

„Mäletan, et mõtlesin 2016. aastal: „Kui lahe oleks ühel päeval keset Sydney sadamat helikopteri pealt vette hüpata?“ Et see täna teoks sai, on uskumatu!“ rääkis Iffland redbull.com-ile.

„Olin õhku tõstes natuke närvis, sest olime sellest rääkinud ja selle peale mõelnud juba terve pika päeva. Üles tõustes läks kõik vaikseks, sest see on mul juba kombeks, kui ma närvi lähen. Mäletan, et sisendasin endale, et nende hetkede pärast me ju elamegi, ning mul tuli näole suur muie. See oli eriline hetk ja ma ahmisin seda endasse.“