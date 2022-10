AMETLIK | Hyundai ja Oliver Solbergi teed lähevad lahku

„Loomulikult olen ma olukorra üle pettunud, aga ma austan meeskonna otsust ja nende uut plaani osaleda sarjas kolme masinaga ja ainult kogenud sõitjatega. See, et kogu protsessi juures oldi minuga ausad ja avatud, oli neist väga kena. Ma tean, et see polnud nende jaoks lihtne otsus, mida pärast plaanide muutmist tehti,“ rääkis Solberg, kes teenis Hyundaile sel hooajal kaheksa ralliga 33 punkti.